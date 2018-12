Stephanus steinigen und „Single Bells“

Das Extra in Ibbenbüren startet am Freitagabend, 21. Dezember, um 23 Uhr mit dem letzten Teil der „EXTRA für euch“-Partyreihe mit adventlichen Specials und freiem Eintritt. Dazu Musik auf zwei Areas für alle ab 18 Jahren. Am nächsten Abend, Samstag, steht im Extra eine „Single Bells 2.0“-Party an. Hier sollen alle auf ihre Kosten kommen, die noch solo sind. Musik und Feiern auf drei Areas sorgt für beste Stimmung und Atmosphäre. Beginn ist um 23 Uhr ab 18 Jahren.

Am Dienstag, erster Weihnachtstag, lädt das Extra zur Kultparty: „First XXL-Xmasday Party“ steht auf dem Programm. Hier sind vier Areas zum Feiern und Tanzen geöffnet. Beginn um 23 Uhr, Einlass ab 18 Jahren.

Der Zarr Club in Ibbenbüren hat sich ebenfalls einiges ausgedacht. Hier steht schon am Freitag eine Single-Party mit dem Motto „Unzensiert“ an. Dazu gehören zahlreiche Specials. Gefeiert wird im Hauptraum zu Charts, EDM und Hip-Hop. Beginn ist um 22 Uhr, ab 16 Jahren mit Muttizettel. Tickets gibt‘s vorab online oder an der Abendkasse. Am Samstagabend heißt es „Russian XXL Night“ mit Live-Act „De Maar“, Showgirls und vielen weiteren Aktionen. Dazu Party und Musik auf drei Areas. Einlass ab 23 Uhr und 18 Jahren.

Ebenfalls am Samstag stellt der Zarr Club eine „School Out“-Party auf die Beine, um die Ferien einzuläuten. Dazu steht am Abend noch ein Hip-Hop-Dance-Battle mit Preisgeld an. Einlass ist ab 23 Uhr und 16 Jahren. Auch an Heiligabend hat der Zarr Club seine Türen geöffnet, für alle, die Live-Act Nana auf der Bühne nicht verpassen wollen. Einlass ist ab 23 Uhr.

Im Köpi in Rheine steht am Freitag die „2zu1“-Party an mit zwei Longdrinks oder Cocktails zum Preis von einem und Einlass ab 22 Uhr. Parallel dazu steigt der „Christmas Bang“ mit Getränkespecials und weihnachtlichen Aktionen. Einlass ist ab 22 Uhr und 18 Jahren.

Für Samstag hat das Köpi die letzte „Party Total“ auf dem Programm. Einlass um 22 Uhr. Am Sonntagabend lädt die Köpi zur „Coming Home“-Party, einer „traditionellen Studentenparty“, wie die Veranstalter schreiben. Dabei sind zwei Areas zum Feiern geöffnet. Einlass ist ab 21 Jahren.

Am ersten Weihnachtstag steht auch das Köpi unter dem Motto „Merry Christmas“ und feiert mit vielen Aktionen das Weihnachtsfest. Einlass ist um 22 Uhr und ab 18 Jahren. Am zweiten Weihnachtstag, Mittwoch, steht ein traditionelles „Stephanus steinigen“ im Köpi an. Hier gilt freier Eintritt für alle, die einen Stein mitbringen.

Das Index in Schüttorf legt ebenfalls am Freitag los. Hier heißt es „BlaBla Blah“ mit Azzi Memo live auf der Bühne und Dario Rodriguez an den Turntables. Dazu vier geöffnete Areas und Einlass ab 16 Jahren mit Muttizettel. Einen Tag später, am Samstag, feiert das Index einen „Mädelsabend“ mit Aktionen wie einem Beauty-Glücksrad. Dazu Musik auf sieben Areas und Einlass ab 18 Jahren.

Dienstag steht das Index unter dem Motto „Candy Night“ mit vielen Süßigkeiten, mit denen die Partygäste verführt werden sollen. Für Musik und Tanzen sind sieben Ebenen offen, Einlass ist ab 18 Jahren. Mittwochabend stehen gleich zwei Live-Acts im Index auf der Bühne: Yung Felix und Tony Junior sorgen für Stimmung, obendrauf sind vier Areas geöffnet, Tickets gibt’s nur an der Abendkasse.

Im Alando in Osnabrück heißt es am Freitag „Korn for Christmas“ mit vielen Specials um den beliebten Schnaps. Aktionen wie ein Getränkeempfang und Live-Band im Foyer sorgen für die passende Atmosphäre. Geöffnet sind vier Areas mit fünf DJs.

Am Sonntag feiert das Alando eine „Christmas School Party“ mit Einlass ab 16 Jahren (mit Muttizettel). Als Specials gibt es Foto-Aktionen mit „hässlichen“ Weihnachtspullis. Dazu haben drei Areas mit vier DJs geöffnet.

Am Montag wird „Das Fest nach dem Fest“ im Alando gefeiert. Hier legen fünf Djs in fünf Areas auf und sorgen für Stimmung ab 22 Uhr. Dienstagabend steigt im Alando eine „Jingle Bells Party“ mit freiem Eintritt bis 23 Uhr, Getränkeempfang und der Live Band Thirty Toes im Foyer. Dazu Musik mit fünf DJs auf allen Areas ab 22 Uhr.