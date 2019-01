Im Club Extra an der Maybachstraße beginnt das Wochenende am Freitag, 11. Januar, um 23 Uhr mit der Party „Extra für Euch!“. Am Samstag, 12. Januar, heißt es: „Eine Party ohne Gin – macht gar keinen Sinn“. Alle, die ein „gin“ im Namen haben, erhalten freien Eintritt. Einlass ab 18 Jahren und 23 Uhr.

Das „Index“ in Schüttorf holt am Freitag, 11. Januar, „Nosferatu“ und „Act of Rage“ auf die Bühne der Mainhall. In der Clubdisco sorgt Special Guest „D’Maduro„ mit seinem Hit „Whine & Go Down“ für Stimmung. Dazu gibt’s Moombahton, Bass, Rap und Trap. Auch die Schlagerküche ist am Freitag geöffnet.

„Sneakers & Stars“ heißt es am Samstag, 12. Januar, im „Index“. In der Mainhall gibt‘s dazu „Best of all styles“ auf die Ohren. In der Clubdisco steht „Famke Louise“ mit ihrem Hit „Slide“ auf der Bühne. Geöffnet sind dann auch die Areas Orange, Goldfisch, Schlagerküche und Panicroom.

Das Alando Palais in Osnabrück strahlt am Freitag, 11. Januar, mit der „LED Night“. Die DJs MGee, Krid P, Master jerry und Matze sorgen in vier Areas für Stimmung. Am Samstag, 12. Januar, steht das Alando im Zeichen der Ü 30-Party mit „Lichtblick“ und „Kornelius Flower“ live on stage. Präsentiert werden Hits aus drei Jahrzehnten auf sechs Areas. Dazu legen fünf DJs auf.

Im Köpi in Rheine steht am Freitag die „2zu1“-Party auf dem Programm. Beginn ist um 22 Uhr, Einlass ab 18 Jahren. Die „Merilyn-Dance-Party“ startet am Samstag um 21.30 Uhr. Die Band „Merylin“ steht für packende und mitreißende Partystimmung, heißt es in der Ankündigung. Einlass ist ab 18 Jahren. Zudem sind Swing Club, Xtra und Pascha geöffnet.