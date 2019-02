Radweg an der Mettinger Straße

Ibbenbüren-Laggenbeck -

Am Montag (18. Februar) geht es los. Dann beginnt der Landesbetrieb Straßen NRW mit den vorbereitenden Arbeiten für den Neubau des Rad-/Gehweges an der L796, Mettinger Straße in Laggenbeck. Bis Ende Februar werden die angrenzenden Gehölze und Bäume für den Radwegebau gefällt. Anschließend werden im Baufeld zahlreiche Versorgungsleitungen verlegt.