In Ibbenbüren findet im Extra, Maybachstraße, am Samstag, 23. Februar, die Party „Mega Deal“ statt. Einlass ist ab 18 Jahren.

In Schüttorf ist am Freitag, 22. Februar, Chris Töpperwien in der Diskothek Index zu Gast für die „Hangover Night – Dschungel Edition“. Auf dem Programm steht dann auch eine Dschungel-Prüfung mit Dr. Bob. „Würmer, Mäuse, Schnecken, Spinnen ... Wer traut sich?“, heißt es in der Ankündigung.

Am Samstag, 23. Februar, findet im „Index“ der „Mädelsabend“ statt. Einlass ist jeweils ab 18 Jahren.

Nach Mallorca geht es am Freitag, 22. Februar, im Alando Palais in Osnabrück. Willi Herren und Isi Glück werden bei „Malle für (fast) alle“ live auftreten. Einlass ist ab 18 Jahren. Am Samstag geht es im Alando Palais zurück in der Zeit bei einer „80er & 90er-Jahre-Party“.