Geplant sind neben vielen neuen Sitzgelegenheiten einige „Trittsteine an besonderen Orten“ auf dem Rundweg um den See, sagte Brandenfels. Sein Büro hatte im Herbst vergangenen Jahres unter anderem einen Spaziergang mit interessierten Bürgern um den See organisiert, um Wünsche, Anregungen und Kritikpunkte zu sammeln. Ziel sei es, Wasser „anders zu erleben“. Völlig neu geordnet werden dabei vor allem der Spielplatz an der Diekwiese und das Beach-Umfeld.

Wer den Aasee von der neuen Wohnbebauung an der Straße „An der Diekwiese“ aus umrundet, wird nach den Plänen von Brandenfels als erstes einen langen Steg ins Wasser rechts neben dem Naturschutzgebiet sehen. Von dort aus könnten Spaziergänger die „gesamte Länge des Sees“ überblicken.

Der Spielplatz an der Diekwiese wird abgeräumt. Er soll einen Erdwall mit Sitzgelegenheiten erhalten sowie ein Inklusionsspielzeug, das von Kindern mit Behinderung genutzt werden kann, und ein großes Spielschiff. Bänke und Tische zum Picknicken, Beete mit Gräsern und Bäume sollen das Bild ergänzen. Ein Stück weiter in Richtung Gaststätte Ventana plant Brandenfels einen Barfußpfad aus Sandsteinen, der in einer Bank über dem Wasser mündet.

Dort, wo sich der Aasee-Rundweg früher gabelte, soll eine „multifunktionale Aaseewiese“ entstehen mit einem festen Steg sowie einer Fläche, die im Winter schnell mit Wasser geflutet werden kann, um Eislaufen zu ermöglichen.

Eine der größten Veränderungen ist für das Beach-Umfeld geplant. „Es ist toll, was die Betreiber dort mit viel Herzblut aufgebaut haben“, sagte Brandenfels. Die Entwicklung sei jedoch „etwas ungeordnet“. Zwei neue Plätze sollen künftig Beginn und Ende des Areals markieren. Radfahrer und Inline-Skater sollen so auf die Strecke, die hinter dem Wasserspielplatz und vor den Tennisplätzen verläuft, gelenkt werden. Damit soll der ungestörte Besuch von Beach, Wasserspielplatz und Boule-Feld gesichert sein.

Die vielfach gewünschte Beleuchtung sei in den aktuellen Plänen noch nicht enthalten, merkte Baudezernent Uwe Manteuffel an. Die Beleuchtung würde mit etwa 300 000 Euro zu Buche schlagen. Das soll in die Haushaltsberatungen 2020 einfließen.

Schon jetzt werde der Kostenrahmen um 50 000 Euro überschritten, erklärte Manteuffel, warum die Beleuch-tung vorerst zurückgestellt wird. Es gelte, die fehlenden Mittel entweder außerplanmäßig in den Haushalt einzustellen oder bei den Planungen zu reduzieren. Ebenfalls nicht im Förderantrag enthalten sind ein Toilettenhaus und die Aufwertung des Wohnmobil-Stellplatzes am Aaseebad. Auch die Umgestaltung der in die Jahre gekommenen Skateranlage wird noch warten müssen.

„Wenn man bei der schönen Aussicht da überall tote Fische sieht, ist nichts gewonnen“, sprach Georg-Friedrich Becker (Bündnis 90/Die Grünen) die Wasserqualität an. Und auch Ernst Goldbeck (Die Linke) kritisierte erneut, dass erst das „kranke oder schon tote Gewässer“ hätte in Angriff genommen werden müssen. Uwe Manteuffel sah keinen Widerspruch darin, erst den Freizeitaspekt anzugehen. In Sachen Umflut seien weitere Gespräche geplant. Der Umweltausschuss empfahl die Pläne einstimmig zur Umsetzung. Der Rat entscheidet am 20. März darüber.