Bis zu 70 000 Tonnen flüssiger Sondermüll

Auch im Ausschuss gab es dazu wenig Details. Das Gremium zeigte sich dennoch zufrieden mit den Infos. „Die Anlage wirft Fragen auf, deswegen sind wir froh, dass die Firma uns das Projekt hier vorstellt“, hatte Baudezernent Uwe Manteuffel eingangs erklärt.

Die Remondis Industrie Service zählt zur Remondis-Gruppe. Hauptsitz ist in Lünen. Sie kümmert sich um die Verwertung solcher Stoffe, die früher Sondermüll genannt wurden. Heute lautet die Bezeichnung „gefährliche und nicht gefährliche Abfälle“, erläuterte Holger Schmidt , technischer Leiter der Remondis Industrie Service. Dies seien in der Regel flüssige Stoffe wie Emulsionen und Öle, die in der Industrie anfallen. An 15 Standorten mit 45 000 Kubikmeter Gesamtkapazität sammelt die Firma die Abfälle, bevor sie meist in einer Verbrennungsanlage entsorgt oder einer Weiterverwertung zugeführt werden.

„Es werden verschiedene Abfälle zusammengemischt und konditioniert“, beschreibt Holger Schmidt, was in Uffeln künftig auch geschieht. Das soll dafür sorgen, dass die Entsorgungsanlagen die Abfälle gut verarbeiten können. Allerdings: Aufgrund der Risiken soll das Mischen möglichst vermieden werden. Geplant ist, in Uffeln 70 000 Tonnen flüssigen Sondermüll pro Jahr zu lagern. Diese Menge werde aber in den ersten Jahren wohl nicht zu schaffen sein, so Schmidt. 15 Mitarbeiter werden im Zwei-Schichtbetrieb von 6 bis 22 Uhr arbeiten. Zehn Prozent der Abfälle werden per Schiff, 20 Prozent per Bahn und der Rest per Lkw angeliefert. Etwa 20 Lastwagen am Tag würden erwartet. Die Anlage werde nicht riechen, versprach Schmidt. Dafür sorge eine Abluftbehandlungsanlage.

Bei dem Tanklager mit 10 000 Kubikmeter Lagerkapazität für Abfälle mit „einem gewissen Gefahrenpotenzial“ handele es sich um einen sogenannten Störfallbetrieb. Das bedeute, dass jedes mögliche Szenario als Worst Case betrachtet werden müsse. Es seien zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen nötig. Dazu gehöre beispielsweise auch, dass alle Tanks in einer Auffangwanne mit doppeltem Boden stehen und überwacht werden. Der entsprechende Änderungsantrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlage in Uffeln, die ursprünglich für die Herstellung eines Waschmittelzusatzes auf Benzol-Chlor-Basis konzipiert war, liegt jetzt bei der Bezirksregierung Münster. Die Stadt muss zu dem Antrag Stellung nehmen. Die Ausschussmitglieder hatten Fragen zur Sicherheit der Wasserentnahmestelle im Kanal, zur Beschaffenheit der Tanks und zum Löschwasservorrat.

Auf Nachfrage teilte Holger Schmidt am Donnerstag mit, bei den Abfällen handele es sich um flüssige Stoffe von „Wasser über Öl bis hin zu Lösungsmitteln“. Diese könnten aus Firmen vom Fahrrad- bis zum Schmierstoffhersteller stammen. Darüber hinaus verwies er auf den seitenlangen Abfallpositivkatalog, der Teil des Antrags bei der Bezirksregierung ist und die Stoffe nennt, die später gelagert werden dürfen. Die Zwischenlagerung ist notwendig, weil die Verbrennungswerke die Mengen nicht immer aufnehmen können.

Schmidt hofft, dass der Antrag bei der Bezirksregierung im Sommer genehmigt wird. Anschließend folgen Bauarbeiten wie das Verlegen von Rohren, die etwa vier Monate dauern. Gebremst wurden die Pläne bislang vom Rückbau der alten Wibarco-Produktionsstätte, der von einer Fachfirma übernommen wurde. Dies ist nun weitgehend beendet. Schmidt betont, dass das Gefahrenpotenzial des Lagers kleiner ist, als bei dem, „was da vorher stand“.

Michael Jung, Remondis-Geschäftsführer für den Bereich West, kündigte einen Tag der offenen Tür auf der Anlage an.