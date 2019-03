Die Wirtschaft lässt den Winter hinter sich

Die Arbeitslosenzahlen haben sich in den Kommunen des Tecklenburger Landes im Jahresvergleich unterschiedlich entwickelt. Während in Hopsten prozentual ein zweistelliger Rückgang zu verzeichnen ist, gibt es in Westerkappeln deutlich mehr Arbeitslose als vor einem Jahr (in Klammern Februar 2018 und prozentuale Veränderung):