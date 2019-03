Im Index in Schüttorf ist am Freitag, 15. März, der niederländische Rapper „Jebroer“ in der Mainhall zu Gast. Am gleichen Abend tritt der deutsche Rapper „Dardan“ live in der Clubdisco auf. Und in der Schlagerküche wird unter dem Motto „Einatmen – Ausatmen“ gefeiert.

Am Samstag, 16. März, heißt es „Tattoos und Tequila“ im Index. Gäste können sich das Index-Logo stechen lassen und damit lebenslang freien Eintritt erhalten.

Im Alando Palais in Osnabrück ist am 15. März „Vodka Vriday“. Es wird zur „blauen Nacht“ eingeladen. Es kann im Palais, Club, Penthouse Club und der Riverside Lounge gefeiert und getanzt werden. Samstagabend lädt das Alando zu der „Über-40-Party“ ein. Neben vier DJs spielen auch zwei Bands Livemusik. Im Palais ist die „Werner Borgmann Band“ auf der Bühne zu sehen, und im Foyer tritt die Band „Route 66“ live auf.

Im Köpi in Rheine findet am Freitag, 15. März, die Party „2 zu 1 – Ladies Special“ statt. Einlass ist ab 16 Jahren mit Muttizettel und einer volljährigen Begleitperson.

Am Samstagabend ist die Sängerin Loona im Köpi zu Gast. Bei der „90er-Party“ werden die Hits des Jahrzehnts gespielt, gemischt mit aktuellen Charts, Schlagern Blackhits und Techno Arcade.