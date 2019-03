Im Extra in Ibbenbüren dreht sich am Samstag, 23. März, bei der „APPsolut Party“ alles ums Handy. Ob Eintritt oder Getränke: Mit der richtigen App auf dem Smartphone gibt es Rabatte auf alles.

Im Index in Schüttorf tritt am Freitag, 22. März, der deutsche Rapper „Fero47“ live in der Clubdisco auf. In der Mainhall ist Dario Rodriguez als DJ zu Gast und bringt EDM, Hardstyle und Goa als Festival Sounds mit. Einlass ist ab 16 Jahren mit Jugendschutzformular und einer volljährigen Begleitperson.

Am Samstagabend, 23. März, eröffnet das Index seinen „New Panicroom“ mit DJ Equalizer aus den Niederlanden. Am selben Abend ist auch das DJ-Kollektiv „Kris Kross Amsterdam“ live in der Mainhall zu sehen. In der Clubdisco kann zu Black Music getanzt werden, und auch die Schlagerküche ist geöffnet.

Das Alando Palais in Osnabrück feiert am Freitag, 22. März, die „Tequila Night“. Im Penthouse Club und in der Riverside Lounge kann getanzt werden. Am Samstag, 23. März, lädt das Alando alle Zocker zur „Casino Night“. Palais, Club, Penthouse und Chedi haben geöffnet.

Im Köpi in Rheine wird am Freitag bei der „2zu1 – Longdrinks & Cocktails“ Party gefeiert. Einlass ist ab 16 Jahren, mit Muttizettel und volljähriger Begleitperson. Das Köpi ist an dem Abend auch die abschließende Station des Rheiner Bierdiploms.

Am Samstagabend tritt die niederländische Band „Feeling“ live im Let’s Dance im Köpi auf. Zusammen mit DJ Andy spielen sie von Discofox bis aktuellem Pop alles.