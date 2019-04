Es wird in drei Areas von 22 bis 5 Uhr gefeiert. Im Xtra findet parallel dazu die „Russian Club Party“ statt. Am Samstag geht es dann ab 21.30 Uhr mit der Ü-40 Party weiter.

Im Index in Schüttorf spielen am Samstag in der Mainhall Delete und D-fence. Zudem findet im Goldfisch „Goldfisch meets underems Part lll“ statt. Die Schlagerküche bietet das „Korn Kippen“ an. Währendessen hat Puri in der Clubdisko einen Live-Auftritt. Am Samstag hat jeder, der im März oder April Geburtstag hat, aufgrund des „Birthday Bash“ bis 24 Uhr freien Eintritt und 10 Euro Freiverzehr.

Das Alando in Osnabrück veranstaltet am Freitag die „Mallorca-Party“ ab 22 Uhr. Der Samstag geht weiter mit dem „Mit Korn nach vorn“-Event ab 22 Uhr.

Das Extra in Ibbenbüren feiert diesen Samstag die „Ü-30 Partynight“ ab 23 Uhr. Alle, die über 30 sind, haben bis 24 Uhr freien Eintritt.