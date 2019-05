Am Samstag, 4. Mai, ist der Super-Samstag im Club Extra an der Maybachstraße. Auf dem Programm steht Partymusik von Charts über Schlager bis Rock und Ballermann-Hits im Extra Club. Im Feierwerk gibt‘s Mainstream auf die Ohren.

Pietro Lombardi steht am heutigen Freitag (3. Mai) auf der Bühne im Index in Schüttorf. Der Sänger steht nach seiner Show auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung, heißt es in der Ankündigung. Geöffnet sind dazu die Mainhall, die Clubdisco und die Schlagerküche. Einlass ist ab 16 Jahren.

„De Puta Madre“ heißt es dann am Samstag, 4. Mai, im Index. Nachos und Tequila die ganze Nacht und wer einen Kaktus mitbringt, hat freien Eintritt. Dazu sind Mainhall, Clubdisco, Orange, Goldfish, Schlagerküche und Panic-room geöffnet. Einlass ist ab 18 Jahren.

Im Alando Palais Osnabrück gibt´s am heutigen Freitag den „Vodka Vriday“. Los geht‘s um 22 Uhr. Die „Lounge Society“ sorgt am Samstag bei der Ü 30-Party im Alando für Live-Musik. Beginn ist um 21 Uhr. Dazu gibt‘s ein Discofox-Special im Ballhaus.

Discofox steht am Freitag, 3. Mai, auch im Köpi in Rheine im Mittelpunkt. Mit dem „Discofox-Freitag-Finale“ geht die Veranstaltung für alle Tanzfreunde in die Sommerpause. Dazu singt Luca Engels live. Los geht‘s ab 20 Uhr.

Am Samstag, 4. Mai, heißt es dann: „High Five – wir feiern auf uns!“ im Köpi. Mehrere Aktionen erwarten die Gäste. Los geht‘s ab 22 Uhr und 18 Jahren.

Die Rock-Party steht am Samstag, 4. Mai, ab 23 Uhr in der Sputnikhalle in Münster auf dem Programm. DJ Iggy legt dazu Cross Over, Rock, Alternative und Grunge der 1990er Jahre auf.