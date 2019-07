Die Sommer- und Semesterferien sind für viele Schülerinnen, Schüler und Studierende die schönste Zeit des Jahres. Urlaub, Freizeit und Freunde treffen stehen größtenteils auf dem Programm. Viele nutzen die freie Zeit aber auch dazu, etwas Geld dazu zu verdienen und suchen sich einen Ferienjob.

„Die Regelungen sind unkompliziert und sollten niemanden von seinem Ferienjob abhalten. Denn grundsätzlich zahlen die allermeisten Ferienjobber letztlich keine Steuern“, erklärt Michael Spielmann , Leiter des Finanzamts Ibbenbüren. Sie müssten ihrem Arbeitgeber ihre Steuer-Identifikationsnummer, ihr Geburtsdatum und die Information, ob es sich um das erste Beschäftigungsverhältnis handelt, mitteilen. Auf der Grundlage dieser Angaben könne der Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale wie beispielsweise die Steuerklasse und Religion elektronisch abrufen.

„Behält der Arbeitgeber zu viel Lohnsteuer ein, können sich die Ferienjobber diese nach Ablauf des Kalenderjahres mit einer Einkommensteuererklärung beim Finanzamt zurückholen“, betont Spielmann. Bei einem Bruttoarbeitslohn von bis zu 12 617 Euro im Jahr 2019 falle zum Beispiel in der Steuerklasse I, also für Ledige, gar keine Lohnsteuer an.

Unabhängig davon könne der Arbeitgeber in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei 450-Euro-Jobs, die Lohnsteuer auch pauschal versteuern und diese für den Ferienjobber übernehmen. Spielmann rät, die unterschiedlichen Besteuerungsmöglichkeiten in einem Gespräch mit dem Arbeitgeber vorab zu klären.

Weitere Infos unter www.finanzverwaltung.nrw.de