Die Beachparty im Schüttorfer Index geht weiter. Am Freitag ist Ardian Bujupi live on Stage und präsentiert seine Hits „Wie im Traum“ und „Cika Cika“. Außerdem öffnet wieder das Beach Village mit seinen Swimming Pools, feinem Beach Sand, XXL-Strandliegen und vielem mehr die Tore. Einlass ist ab 22 Uhr und ab 16 Jahren nach dem Jugendschutzgesetz.

Beim Beach-Party-Finale am Samstag heizen Bizzey, David Puentez und Keltek den Partygästen noch ein letztes Mal in diesem Jahr in Beach-Atmosphäre ein. Die frühen Vögel profitieren außerdem wieder vom Index Summer Camp: Wer bis 23.30 Uhr in der Disco ist, erhält 50 Prozent auf die erste Verzehrkarte. Auch das Beach Village sowie die Ice Bar hat geöffnet. Einlass ist ab 22 Uhr ab 18 Jahren.

Kinder der 1980er und 90er Jahre kommen am Freitag im Köpi in Rheine voll auf ihre Kosten. „Für alle, die die Zeit aufleben lassen wollen, oder es nie so ganz herausgeschafft haben“, so die Veranstalter, heizt DJ Timo mit entsprechender Musik ein. Es gilt die „2zu1“-Aktion. Einlass ist ab 22 Uhr ab 16 Jahren nach dem Jugendschutzgesetz.

Am Samstag holt das Köpi Partyinsel-Feeling und die Ballermann-Künstler nach Rheine. Wer im Bierkönig-T-Shirt mitfeiert, erhält fünf Euro Freiverzehr und kommt für nur drei Euro in die Disco. Außerdem ist für das echte Mallorca-Feeling gesorgt, versprechen die Veranstalter. Live on Stage heizt Kreisligalegende mit seinem Modeste Song ein.

Ballermann-Stimmung gibt es am Samstag auch im Alando in Osnabrück. Die Mallorca-Stars Tim Toupet und Richard Bier verwandeln das Alando in die Playa. Einlass ist ab 22 Uhr. Hits aus drei Jahrzehnten auf sechs Areas verspricht das Alando für die Ü-30-Party am Samstag, inklusive Discofox-Special mit DJ Ricky im Ballhaus. Einlass ist ab 21 Uhr. Bis 23 Uhr gibt es nach Angaben des Clubs einen Getränkeempfang.