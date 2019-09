Begegnungen im Adamskostüm

Tecklenburger Land -

Autofahrer und Spaziergänger in Riesenbeck und Umgebung mochten vor wenigen Tagen ihren Augen kaum trauen: Am helllichten Tag kamen ihnen rund 20 Männer und Frauen im Adamskostüm auf dem Riesenbecker und Birgter Berg, am Nassen Dreieck oder auch in Loismanns Garten entgegen.