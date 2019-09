Im Alando Palais ist am Freitag von 22 Uhr an wieder „Vodka Vriday“. Natürlich gibt es auch Musik. Im Palais legt DJ Krid P auf, im Club DJ Flow, im Penthouse Club DJ Cruzer und im Chedi DJ Mike Schneer. Am Samstag ist dann allerdings Ü30-Party.

Im Köpi in Rheine ist am Samstag ab 22 Uhr das Motto „True Love“. Die Party für alle Verliebten, wie das Köpi erläutert. „Du liebst das Leben, den Spaß, deine Leute und willst es endlich allen beweisen? Dann lass bei „True Love – Die Party“ deine Freunde dran teilhaben. Erlebe einen einmaligen Abend und sage Danke an die, die du liebst.“ An Specials gibt es eine große Love-Dekoration. Der Eintritt beträgt sechs Euro zuzüglich vier Euro Mindestverzehr. Einlass ist ab 18 Jahren. Übrigens: Die Party ist nicht zu verwechseln mit der Single-Party, denn diese Party richtet sich an die besten Freunde und Verliebte mit Herz, schreibt das Köpi. Am Freitag steht das Project Summer (Said212 Clubshow) auf dem Programm. Deutschrap-Newcomer Said212 performt seine Tracks auf der Bühne im Club Swing. Das Ticket kostet sechs Euro, Einlass ist ab 22 Uhr und ab 16 Jahren. Gutscheine sind ungültig, denn es ist eine Sonderveranstaltung.

Und das Extra in Ibbenbüren bietet am 7. September den „Supersamstag“ an. Alle Gäste, die bis 0 Uhr da sind, erhalten 50 Prozent Rabat auf den Verzehr.

In der Sputnikhalle in Münster ist morgen „Der Dunkle Freitag“ – Gothic, EBM, Wave, Dark Rock & mehr mit DJ Niggels & DJ Sagaart, Beginn: 23 Uhr – Eintritt: fünf Euro. Am Samstag ist 90er Rock-Party mit Kickern auf lau. Einlass: 23 Uhr, Eintritt: fünf Euro. Musik kommt von DJ Iggy. Er bietet: Spin Doctors, Nirvana, Green Day, Pearl Jam, Bloodhound Gang, Die Ärzte, Donots, Red Hot Chilli Peppers und vieles mehr.