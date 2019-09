Im Extra in Ibbenbüren ist diesen Samstag ab 23 Uhr die „Salitos Night“. Dort lohnt es sich, früh da zu sein, denn bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

Das Index in Schüttorf lässt bis Mitternacht alle Mädels umsonst rein. Ab 22 Uhr ist dann in der Clubdisco die „Girls Love Latin Vibes“, bei der die Partygäste zu Reggaeton, Dancehall, Latin, Afrobeats und Merenque feiern können. Die Schlagerküche kocht am Samstag einen Mix aus Schlager und Partymusik, während in der Mainhall Hardstyle spielt.

In Osnabrück ist am Freitag ab 22 Uhr „Mallorca Party“ mit Mia Julia und „Specktakel“ sowie DJ Matze, der ebenfalls ab 22 Uhr auflegt. Der Samstag steht im Alando unter dem Motto „Mit Korn nach vorn!“ Dann legen DJ MGee, DJ Master J., DJ Cruzer und DJ Bobby T. ab 22 Uhr auf. Parallel ist sowohl am Freitag als auch schon am Samstag jeweils ab 19 Uhr die „Ballhaus Special Oktoberfest Gaudi“ mit der Liveband „089“ aus München.

Wem das noch nicht reicht und wer vorab eine Karte ergattern konnte, der kann am Sonntag beim Frühschoppen im Festzelt der Recker Kirmes vorbeischauen. Als Live-Act steht Mickie Krause etwa ab 12.45 Uhr auf der Bühne.