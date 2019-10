Promi-Alarm im Köpi mit Pietro Lombardi

Im Extra in der Maybachstraße 16 in Ibbenbüren findet dieses Wochenende ein „OKTOBERFESTival“ statt. Am Samstag, 12. Oktober, geht es um 23 Uhr für alle ab 18 Jahren los. Gäste in Tracht erhalten freien Eintritt, außerdem gibt es am Eingang Festivalbändchen solange der Vorrat reicht. Im Extra Club werden Partyschlager und Musik von den 80ern bis heute gespielt und im Feierwerk Blackmusic, RnB, Dancehall und Reggaeton.

Auch im Alando ist diese Woche viel los: Am Freitag, 11. Oktober, geht es im Alando rund ums Kennenlernen und Verlieben. Bei der „New Insider Single Party“ ist der Eintritt bis 23 Uhr frei. Im Palais wird DJ Krid P spielen, in der Riverside Lounge DJ Bobby T und im Penthouse Club gibt es ein Special: Dort spielen Maiwai and Friends, und ab 22 Uhr können sich alle Partygäste auf David Puentez freuen. Samstag, 12. Oktober, geht es direkt weiter mit dem DJ-Festival der Musikgeschichte. DJ Krid P, DJ Flow, DJ Hulpa & Connor Meister und Chill out legen auf.

Das Index in Schüttorf steht am Freitag, 11. Oktober, unter dem Motto „Korn Kippen“. Die Party ist ab 18 Jahren. In der Mainhall werden Harder Styles zu hören sein, in der Clubdisco Hip-Hop, Dancehall und Bass & Trap und auch die Schlagerküche hat geöffnet. Die DJs „Greazy Puzzy Fuckerz“ und Regain legen auf und es gibt an dem Abend einen Live-on-Stage-Act: „F1rstmann“ wird dort unter anderem „Non Verbaal“ und „Round & Round“ spielen.

Die „Bottle Poppin“-Party ist am Samstag, 12. Oktober, im Index. Der Einlass ist jedem ab 18 Jahren gestattet. Den ganzen Abend erhält jeder, der eine Flasche kauft, zwei XXL-Konfettishooter dazu. Einen Live Act gibt es auch: „LIJPE“ wird auftreten, außerdem hat die Bobbahn geöffnet.

Im Köpi in Rheine heißt es am Wochenende Promi-Alarm. Am Freitag, 11. Oktober, spielt Pietro Lombardi ab 1.30 Uhr seine aktuellen Singles live. Einlass ist um 22 Uhr und ab 16 Jahren. DJ Catch und DJ Timo machen die Musik. Auch am Samstag, 12. Oktober, hat das Köpi einen Live Act zu bieten. Michael Wendler wird an dem Abend auf der Bühne stehen und bringt seine Freundin Laura mit. Im Anschluss steht das Promipaar für Autogramme und Selfies bereit, versprechen die Veranstalter. Diese Party ist für alle ab 18 Jahren und startet um 22 Uhr. Im Swing Club wird DJ Timo die Musik machen, im Xtra spielt Florian Da Mimmo, im Pascha DJ Shain und in der Let‘s-Dance-Area DJ Andy.