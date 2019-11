Am Freitag, 22. November, findet dort die Sponsored Night statt. „Das Zauberwort heißt gratis“, werben die Veranstalter. Unter den Gästen werden an diesem Abend Preise wie Smartphones und Fernseher versteigert. Dazu gibt‘s in vier Areas Black Music, Best of all styles, Schlager und Partyhits sowie The Harder Styles. .

Weiter geht es dann am Samstag, 23. November, im Index. Auf der Bühne performt dann Jairzhinho. Daneben legen die DJs in der Mainhall Best of all styles, in der Clubdisco Black Music, im Orange Dancehall, Reggaeton und Latin sowie im Panicroom Harder Styles, im Goldfisch House und Partyhits auf. Auch die Schlagerküche ist geöffnet. Einlass ist ab 18 Jahren.

„Ladies, Labels und Latino“ heißt es am Samstag, 23. November, im Extra in Ibbenbüren. Der Club an der Maybachstraße hält Specials für alle Ladies bereit. Dazu legt DJens im Extra-Club Charts, Pop, Schlager und 90er auf. DJ Spikee bringt Dancehall, Reggaeton, RnB und Black Music mit ins Feierwerk. Einlass ist ab 23 Uhr und ab 18 Jahren.

Im Osnabrücker Alando heißt das Party-Motto am Freitag, 22. November „Da, wo der Pfeffi wächst“. Einlass ist ab 22 Uhr. Die DJs Krid P, Flow, Matze und Gerad legen dann auf. Am Samstag, 23. November, findet im Alando eine Ü 40-Party statt.

Zwei musikalische Abende bietet die Sputnikhalle am Wochenende. Während am Freitag, 22. November, Marathonmann auf der Bühne stehen, sind es am Samstag, 23. November, Love Machine & Eat Ghosts. Für beide Konzerte gibt es noch Karten an der Abendkasse. Begleitet werden Marathonmann von Die Heart und The Pariah. Beginn ist um 20 Uhr. Der Konzertabend am Samstag startet um 20.30 Uhr.