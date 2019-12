„Nikolaus Spezial“ und Après-Ski

Der Freitag, 6. Dezember, startet im Index in Schüttorf mit einer Clubshow. Apache 207 steht mit seinen Hits „Roller“ und „200 km/h“ auf der Bühne der Diskothek. Dazu gibt‘s Best of all styles, Black Music, Dancehall, Reggaeton & Latin sowie House & Electro und Schlager in den anderen Areas. Einlass ist ab 16 Jahren mit Jugendschutzformular.

„Bottles Poppin“ ist dann am Samstag, 7. Dezember, im Index angesagt. Die ganze Nacht gibt es für die Besucher zu jeder Flasche einen Konfettishooter, heißt es auf der Homepage. Auch an diesem Abend sind die übrigen Areas geöffnet. Einlass ist ab 18 Jahren.

Am Freitag und Samstag öffnet auch das Extra an der Maybachstraße. Der „Supersamstag“ am 7. Dezember steht dabei unter dem Motto „Nikolaus Spezial“. Partykracher, Charts, Ballermann-Hits, Dancehall und Black Music kündigen die Veranstalter an. Für jeden Gast gibt‘s nachträglich eine kleine Nikolaus-Überraschung. DJ Curry legt im Extra-Club einen „fetten Mix“ der 90er Jahre auf. Im Feierwerk sorgt DJ Spikee für Black Music-Mix, Dancehall, Reggaeton und Latin Music. Einlass ist ab 23 Uhr und 18 Jahren. Im Dezember öffnet das Extra zusätzlich auch freitags und zwar am 6., 13. und 27. Dezember.

Im Alando Palais in Osnabrück startet am Freitag, 6. Dezember, eine Instagram Night. „Let‘s do it for the Gram – heute Nacht ist (fast) alles Instagramable“ ist die Party überschrieben. Dazu gibt‘s ein Ringlicht-Fotoshooting. Die DJs MGee, Flow, Krid P und Matze legen auf. Beginn ist um 22 Uhr.

Am Samstag, 7. Dezember, ist im Alando die Tequila Night. Party auf drei Tanzflächen und Einlass ab 18 Jahren gehört dazu.

Das Köpi in Rheine läutet am Samstag, 7. Dezember, sowohl die Apres-Ski-Saison als auch die Weihnachtszeit ein. Das Team verspricht den „totalen Hüttenabriss“ mit Honk! live im Swing gegen 1.30 Uhr. Zuvor, gegen 0.30 Uhr, tritt Ronny Becker auf. Alle Areas sind geöffnet. Die DJs Timo, Mary‘o, Elv8 und Andy sorgen im Swing, im Xtra, im Pascha und im Let‘s Dance für die passende Musik. Einlass ist ab 18 Jahren und 22 Uhr.

Christmas Feeling verspricht am selben Abend die Top-40-Band Feeling. Sie spielt an diesem Abend im Let‘s Dance ab 22 Uhr.

Wer nach Münster fährt, den erwartet zum Beispiel in der Sputnikhalle am Freitag, 6. Dezember, ein Auftritt der Songschreiberin Sarah Lesch. „Ihre lyrischen und feinsinnigen Texte behandeln das Große im Kleinen, beobachten den Alltag und die Welt“, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.