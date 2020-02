Zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Dierksknapp 2 in Ibbenbüren wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag um 2.45 Uhr gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoss des Hauses, in dem vier Wohnungen sind. Durch den Brand wurde eine Person verletzt.