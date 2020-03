Ibbenbüren -

Von Frank Klausmeyer

Während am Wochenende viele Treffen wegen des Coronavirus abgesagt wurden, hat es am Sonntag auf dem Marktkauf-Parkplatz ein reges Treiben gegeben. So als wäre nichts gewesen, wurde dort ein Trödelmarkt veranstaltet. Am Nachmittag wurde die Veranstaltung aufgelöst – obwohl es eine Genehmigung der Stadt gab.