Die Zukunft gestalten

was bleibt Ihnen aus 2018 in Erinnerung? Vielleicht, wie autoritäre Präsidenten wie Trump, Putin oder Erdogan die Welt weiter spalten, anstatt Menschen näher zusammenzubringen. Vielleicht, wie die EU mit Großbritannien ein wichtiges Mitglied verliert. Vielleicht die lang dauernde Zeit bis zur Bildung der neuen Bundesregierung. Aber warum erinnern wir uns eigentlich stets stärker an die negativen Ereignisse? Es ist so viel Gutes passiert.

Nur ein paar Beispiele: Weltweit sinkt die Zahl der Menschen in extremer Armut, immer weniger Menschen sterben an Infektionskrankheiten, es gibt mehr Naturschutzgebiete als je zuvor, immer mehr Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Also: Lassen Sie uns positiv auf das vergangene Jahr schauen. Auch im Kreis Steinfurt ist viel Gutes passiert.

Nehmen wir zum Beispiel das Stichwort Mobilität. Den Nahverkehrsplan haben wir überarbeitet. Wir planen rund 600 000 zusätzliche Kilometer durch Busse pro Jahr. Außerdem hat das Land NRW das Münsterland als Modellregion ausgewählt. Hier möchten wir Verkehrskonzepte der Zukunft weiterentwickeln.

Auch den Rettungsdienst haben wir verbessert. Der Beschluss, die Kreisleitstelle und die Feuerwehrtechnische Zentrale neu zu bauen, ist für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr richtungsweisend.

Unser Kommunales Integrationszentrum hat über 50 Projekte finanziert, bei denen Integration im Mittelpunkt standen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist weiterhin positiv. Die Arbeitslosenquote ist mit 3,9 Prozent die zweitniedrigste in NRW. Das Projekt „Kommunale Präventionsketten“ geht voran. Ziel ist, Kindern und Jugendlichen, die von Armut bedroht sind, Perspektiven aufzuzeigen. Zur Verbesserung der Situation auf dem Wohnungsmarkt hat der Kreis nochmals mehr Mittel für den öffentlichen Wohnungsbau eingeholt. Abermals aufwärts ging es auch für unseren Flughafen Münster-Osnabrück. Als großer Gesellschafter konnten wir uns jetzt über den millionsten Fluggast freuen.

Unsere Wirtschaftsförderung setzt weiterhin Schwerpunkte im Gründungsbereich. Die Breitbandanbindung ist auf einem guten Weg. Die 170 Millionen Euro Fördermittel für den gesamten Kreis setzen wir nun nach und nach für 2750 Kilometer Tiefbauarbeiten bei der Verlegung der Glasfaserkabel ein. Die Gründung des Energieland2050-Vereins und die Verabschiedung unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben den Ruf des Kreises als Motor der regionalen Energiewende weiter gestärkt.

Natürlich gab es 2018 auch schwierige Momente. Die Schließung des Steinkohlebergwerks in Ibbenbüren stand erst kürzlich an. Wir arbeiten weiter aktiv daran, den Strukturwandel mit den Menschen vor Ort zu gestalten.

Sie sehen: Gemeinsam können wir auch schwierige Aufgaben bewältigen. Lassen Sie uns also zuversichtlich ins neue Jahr blicken. Wir gestalten die Zukunft des Kreises Steinfurt gemeinsam! In diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken, die unseren Kreis so lebenswert machen.

Für 2019 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien nur das Beste, viel Erfolg bei allen Vorhaben und vor allem Gesundheit.

Ihr

Dr. Klaus Effing