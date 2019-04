Im September endet nach sechs Jahren Laufzeit das Projekt „Wege zur Vielfalt – Lebensadern auf Sand“ aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Zum Abschluss haben der Kreis Steinfurt und die Biologische Station zusammen mit den Projektpartnern aus angrenzenden Regionen noch einmal ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm zusammengestellt mit dem Ziel, die biologische Vielfalt im Hotspot 22 erlebbar zu machen, kündigt die Biologische Station an. Im Kreis Steinfurt können sich naturkundlich Interessierte unter anderem auf eine Wanderung durch die Düsterdieker Niederung bei Westerkappeln am 5. Mai (Sonntag) und eine Radtour rund um Hörstel-Dreierwalde am 7. Juni (Freitag) freuen. Ein besonderes Angebot erwartet Vogelfreunde mit einem Faible für Musik: Die mit „Vogelgezwitscher und Violinschlüssel“ betitelte Exkursion unter Leitung der Geigerin und Biologin Leonie ten Hagen am 10. Mai (Freitag) in Rheine zeigt anhand musikalischer Kostproben, wie Goldammer, Nachtigall und Co viele Komponisten beeinflusst haben. Gleich mehrere Exkursionsangebote bündelt der Naturerlebnistag am 25. Mai (Samstag) in Hopsten-Schale. Der Hotspot 22 ist einer von 30 Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutschland und umfasst neben dem nördlichen Teil des Kreises Steinfurt auch angrenzende Teile Niedersachsens.