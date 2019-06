Es sollte die übliche große, bunte Abschiedsparty werden. Aber die Schulleitung der Emmy-Noether-Schule hat am Freitag den „Tag X“, den letzten Schultag der 150 Zehntklässler an der Sekundarschule, am Vormittag abgesagt. Der Grund: Viele der 15- und 16-jährigen Abschlussschüler seien stark betrunken gewesen und hätten sich nicht an Absprachen gehalten.