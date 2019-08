Die Zahl der Insolvenzen von Unternehmen und Verbrauchern im Kreis Steinfurt ist im ersten Quartal dieses Jahres rückläufig. Das geht aus der aktuellen Monatsstatistik hervor, die die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (WESt) jetzt veröffentlicht hat. In den Tabellen wird auf der Grundlage der von Information und Technik NRW ermittelten Daten auch ein Vergleich der Werte von 2010 bis 2018 angestellt. Privatinsolvenzen nehmen demnach langsam wieder ab. Die Kurve für Firmenpleiten bleibt weitgehend unverändert. Dass sie im Kreis Steinfurt von 2017 bis 2018 von 109 auf 138 um fast 27 Prozent angestiegen ist, bewerten Wirtschaftsexperten weniger dramatisch, insbesondere deshalb, weil im ersten Vierteljahr im Kreis Steinfurt die Zahl gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2018 schon wieder um über 23 Prozent abgenommen hat. Guido Krüdewagen, Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer Nordwest, bezeichnete die Schwankungen als normal. Er verwies auf eine anhaltend gute Konjunkturlage im Kreis Steinfurt und geringe Arbeitslosenzahl. Von Insolvenzen seien überwiegend kleinere Unternehmen betroffen. Gemessen an der Zahl der Betriebe im Kreis Steinfurt müsse man aktuell keine Sorgen haben, dass die regionale Wirtschaftskraft abnimmt.