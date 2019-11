Emsdetten -

Von Michael Hagel

Der Kreis Steinfurt geht mit einem ausgeglichenen Haushalt ins Jahr 2020. Diese Kernbotschaft überbrachten Landrat Dr. Klaus Effing sowie Kreisdirektor und Kämmerer Dr. Martin Sommer am Montagabend den Mitgliedern des Kreistags. 748 Mio. Euro an Aufwendungen stehen 748 Mio. an Erträgen gegenüber – macht plusminus Null.