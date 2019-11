Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Wer folgt Noch-Landrat Dr. Klaus Effing nach? Von April bis September 2020 auf jeden Fall Kreisdirektor Dr. Martin Sommer, so sieht es die Gemeindeordnung vor. Aber danach? Das entscheiden letztendlich die Wähler am 13. September 2020. Nur, bei wem sie ihr Kreuzchen machen können, das müssen die Parteien im Kreis in nicht allzu ferner Zukunft festlegen.