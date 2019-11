Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Es könnte so einfach sein: Wer sich ein Haustier anschafft – in diesem Fall eine Katze –, der kümmert sich vernünftig um sein Tier und alles ist in bester Ordnung. So ist es aber nicht. Im Kreis Steinfurt, so die Schätzung von Tierschützern, gibt es etliche Tausend mehr oder weniger verwilderter Katzen.