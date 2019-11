„Das ist ein Projekt für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren“, sagt Daniela Focks. Die Sozialpädagogin in Ausbildung gehört ebenso wie die Sozialpädagogin Sophia Quindt zu einem sechsköpfigen Team der Ev. Jugendhilfe in Hörstel, das sich dieser Jugendlichen annimmt. „Wir haben derzeit 37 Kinder in Gastfamilien untergebracht“, sagt Sophia Quindt.