Wohl jeder etwas Ältere hat solche Erinnerungen: Wie wir damals in unserer Stammkneipe ums Eck ausschweifend das Abi gefeiert haben. Wie wir uns abends zum Kickern in der Dorfpinte verabredet haben. Oder zum Flippern. Wie wir in der Stadtschänke die besten Frikadellen der Welt gegessen haben. Alles nur verklärte Gastronomieromantik? Mitnichten!