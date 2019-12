Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Im Kreis Steinfurt wohnen, in den benachbarten Oberzentren Münster und Osnabrück arbeiten – für viele Arbeitnehmer aus dem Kreis Steinfurt ist das seit Jahren ganz normal. Eine neue Statistik der Wirtschaftsförderung des Kreises Steinfurt für das Jahr 2018 belegt schwarz auf weiß, was seit Jahren gelebter Trend ist: Die Menschen sind für bezahlbares und ruhigeres Wohnen bereit, längere Anfahrten zum Job in den benachbarten Großstädten in Kauf zu nehmen. Egal, ob mit dem Privatwagen oder mit der Bahn.