Über Last-Minute-Anträge, Zweifel am Klimawandel, eine Frauenquote und FMO-Rituale

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Die Fakten zuerst: Der Haushalt 2020 des Kreises Steinfurt wurde am Montagabend mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP beschlossen. Dagegen votierten Grüne, UWG und Linke. Die Eckdaten des – in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen – Etats finden sich in der Grafik; insgesamt wird der Kreis im Jahr 2020 knapp eine dreiviertel Milliarde Euro bewegen. Finanziert ist das alles ziemlich grundsolide.