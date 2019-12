Kreis Steinfurt -

Von Hans Lüttmann

Das gibt es sonst doch nur in Stockholm und in Oslo: Preisträger im Frack. „Aber wer Heinz Schulte kennt, der konnte schon mit so was rechnen“, sagte Rheines Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann bei der 30. Verleihung des Kulturpreises des Kreises Steinfurt, die am Dienstag im Morrien-Saal des Falkenhof-Museums gefeiert wurde. Mittendrin: der elgeganteste – und wichtigste – Mann des Abends, Heinz Schulte, Gründer des „Metropoli – Kino für kleine Leute“.