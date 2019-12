Höchste Zeit, das Prinzip mal umzudrehen, mal aufzuschreiben, was alles funktioniert hat in diesem Jahr, was für tolle Sachen auf den Weg gebracht wurden, welche optimistisch stimmenden Perspektiven es hier bei uns in der Region gibt – was einfach gut gelaufen ist im Kreis Steinfurt. Hier die unvollständige Liste: 1.