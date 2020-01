Eine Kindheit in den 70er-Jahren. In den Sommerferien ging es nachmittags immer an den Bahndamm. Er war sonnenbeschienen, die Schottersteine angenehm warm. Und dann los: Eidechsen fangen! Wer am Ende die meisten der flinken Kleinreptilien in seinem Eimer hatte, war der Sieger. (Nachher haben wir sie dann wieder frei gelassen.) Die Eidechse war mal eine Allerweltsart.