Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

„Ich fühle mich mit den neuen Kameras am Körper deutlich sicherer“, sagt Simon Oevermann. „Es gibt mir ein besseres Gefühl in Konfliktsituationen“, sagt Lara Höltker. Die beiden gehören der Polizeiwache Steinfurt an – und tragen neuerdings sogenannte Bodycams im Schulterbereich ihrer Schutzwesten. Insgesamt 170 dieser kleinen Hochleistungskameras kommen künftig im Bereich der Kreispolizei Steinfurt im Bedarfsfall zum Einsatz.