Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

„Es brennt auf den Höfen!“, sagte Albert Rohlmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Steinfurt, am Mittwochmorgen beim Kreisverbandstag in Hövels Festhalle in Saerbeck. Und mehrere hundert Bauern klatschten. Der Berufsstand fühlt sich drangsaliert und missverstanden, auch im Kreis Steinfurt, so die unmissverständliche Botschaft.