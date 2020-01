Chefin der Kreis-Wirtschaftsförderungsgesellschaft tritt für die Grünen an, bleibt aber parteilos

Birgit Neyer will Landrätin werden

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Auch wenn es in den vergangenen Tagen schon ein wenig durch die Diskretion gesickert war, dürfte diese Nachricht für einiges Aufsehen sorgen: Die Grünen werden – vorbehaltlich der Zustimmung auf ihrer Kreisversammlung am 29. Januar – mit Birgit Neyer (53), der obersten Wirtschaftsförderin im Kreis Steinfurt, als Kandidatin für den Landratsposten in den Kommunalwahlkampf ziehen. Eine Personalie, die der Partei womöglich neue Perspektiven eröffnet.