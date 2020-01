Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Die Grünen haben gut lachen: Als einzige der im Steinfurter Kreistag vertretenen Parteien konnten sie bereits eine Kandidatin für die Position des Landrats – in ihrem Falle besser: für die Position der Landrätin – aus dem Hut zaubern. Mit der obersten Wirtschaftsförderin des Kreises Steinfurt, WESt-Geschäftsführerin Birgit Neyer (53), will die Ökopartei, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Mitglieder, in den Wahlkampf ziehen.