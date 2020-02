Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Die Hängepartie rund um den beruflichen Wechsel von Landrat Dr. Klaus Effing zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) nach Köln scheint in Kürze zu Ende zu gehen. Effing, so war zu hören, wird die Kreispolitik im nichtöffentlichen Sitzungsteil des Kreisausschusses am Dienstag, 12. Februar, darüber informieren, dass er definitiv im Frühjahr in die Rheinmetropole wechseln wird.