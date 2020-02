Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Das in China ausgebrochene Coronavirus bestimmt in diesen Tagen die Schlagzeilen. Manche Experten sehen die Welt an der Schwelle zur Pandemie, andere warnen eindringlich vor Panikmache. Fest steht: Wachsamkeit und Handlungsfähigkeit sind die Gebote der Stunde, auch im Kreis Steinfurt. Der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes des Kreises Steinfurt, Dr. Karlheinz Fuchs, erläutert die Maßnahmen, wenn im Kreisgebiet ein Verdachtsfall auftreten würde.