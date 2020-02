VR-Bank resümiert das Jahr 2019 Die letzte Bilanz ist eine gute Bilanz

Ein Hauch von Abschied lag über der Jahresbilanz-Pressekonferenz der VR-Bank Kreis Steinfurt am Mittwoch in den Räumen ihres Kunden, der Groß-Konditorei Coppenrath & Wiese in Mettingen. Denn dies sei, wie VR-Vorstand Ulrich Weßeler sagte, „die hoffentlich letzte Bilanz-PK der bisherigen VR-Bank.“ Damit dürfte er so falsch nicht liegen, steht doch die Fusion mit der Vereinigten Volksbank Münster sowie der Volksbank Greven unmittelbar bevor. Von Michael Hagel