Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Wie er da so herumtänzelte, halb Mensch und halb Biene, das Gesicht schwarz-grün geschminkt, da bekam man eine Ahnung davon, was Jorn Ebner meinte, als er von Klangkunst und Performance-Art sprach. Der Berliner Künstler führte am Donnerstagabend beim „Auftakt!“ des Kunstjahrs 2020 im Kloster Gravenhorst in einer knapp gehaltenen Premierenvorstellung den Schwänzeltanz der Bienen vor.