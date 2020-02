Recke -

Von Michael Hagel

Der Politischen Aschermittwoch der CDU in Recke ist stets ein Spektakel, so auch in diesem Jahr. Was am Mittwochabend vom Gastredner, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, sowie den übrigen CDU-Granden so gesagt wurde, das konnte bereits an anderer Stelle nachgelesen werden. Deshalb hier ein persönlicher Erlebnisbericht: mein erstes Mal in Recke!