Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

„Jazz geht‘s los“: Die 22. Emsdettener Jazztage beginnen. Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es für Freunde dieses Musik-Genres jeweils ab 20.30 Uhr im Lichthof in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten was Feines auf die Ohren. Fleißige Emskult-Ehrenamtler haben am Mittwochabend im Lichthof wieder für Jazzclub-Atmosphäre gesorgt: Bühne, Licht, Sound – alles perfekt für das kleine, feine Festival.