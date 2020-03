Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Lange Zeit hatten sogenannte Ausgleichsmaßnahmen keinen allzu guten Ruf: Wurde irgendwo eine neue Gewerbehalle, ein landwirtschaftlicher Stall oder ein Privatgebäude errichtet und dabei jede Menge Fläche verbraucht, so der Eindruck, reichte es oft, in der Nähe oder auch etwas weiter entfernt ein paar Bäumchen zu pflanzen – fertig war der Ausgleich mit der Natur. Nun, ganz so einfach ist es nicht. Zumindest nicht mehr.