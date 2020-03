Eine Frau aus Metelen (Jahrgang 1959) kehrte am Samstag aus ihrem Urlaub in Ischgl mit dem Auto zurück und hielt sich danach aufgrund von Krankheitssymptomen ausschließlich zu Hause auf. Mit im Auto saß eine weitere Frau aus Ochtrup (Jahrgang 1966), die ebenfalls Symptome zeigte. Auch sie hielt sich nach dem Urlaub lediglich in ihrem Zuhause auf und wurde am Dienstag getestet.