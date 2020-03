Tierfreunde helfen Amphibien über die Straße

Die erste Erdkröte, die Monika Hölscher an diesem regnerischen Morgen sieht, braucht ihre Hilfe nicht mehr. Sie wurde überfahren, als sie auf dem Deelweg versucht hat, einen Regenwurm zu fressen. Ihre Wanderung fand ein abruptes Ende.

„Schade“, sagt Monika Hölscher. Für sie sind überfahrene Kröten oder Frösche leider nichts Ungewöhnliches. Umso mehr freut sich die Amphibien-Artenschutzbeauftragte des Nabu-Kreisverbands über jede Kröte, jeden Frosch und jeden Molch, überhaupt über alle Amphibien, denen sie bei ihrer alljährlichen Frühjahrswanderung zu den Laichgründen helfen kann.

Mildes Wetter sorgt für frühzeitige Wanderungen

Am Deelweg in Steinfurt-Borghorst haben Nabu-Aktivisten wie Monika Hölscher bereits vor einigen Wochen zwei einige hundert Meter voneinander entfernte Fangzäune entlang des Straßenrands aufgestellt. Weil der Februar so mild war, machten sich die Amphibien in diesem Jahr schon sehr früh auf ihren gefährlichen Weg zu den Tümpeln und Teichen.

Seitdem es die Tiere zu ihren Laichbiotopen treibt, kontrolliert Monika Hölscher Morgen für Morgen die alle paar Meter in den Boden eingelassenen Eimer. Zumindest wenn die Temperaturen mild sind, denn wenn es deutlich kühler wird, wandern die Kröten nicht.

Auch Rabea Dost , Jugendreferentin des Nabu-Kreisverbands, ist heute gekommen, um nach den Kröten zu schauen. „Gestern Morgen habe ich 15 Erdkröten in den Eimern gefunden“, sagt Monika Hölscher. Heute ist nicht ganz so viel los. Im ersten Teilstück sammeln die beiden Frauen vier Erdkröten. Sie stammen aus den Waldstücken und dem Unterholz der Umgebung und wollen zum Regenrückhaltebecken wenige Meter hinter dem Deelweg.

Stark gefährdete Arten in Borghorst

Aber nicht nur Erdkröten zieht es in der Borghorster Bauerschaft Ostendorf ans Wasser. „Wir haben hier auch Grasfrösche und Bergmolche, etwas seltener auch Teichfrösche und ganz selten sogar Kammmolche“, sagt Monika Hölscher. Letztere gehören in NRW zu den stark gefährdeten Arten. „Wenn ich davon einen im Eimer finde, freue ich mich ganz besonders!“

Foto: Michael Hagel

Etwas später, am zweiten Fangzaun, machen sich die Erdkröten an diesem Tag rar. Dafür finden Monika Hölscher und Rabea Dost einen Bergmolch in einem der Eimer. „Die gibt es hier auch nicht ganz so oft“, sagt Monika Hölscher. Sie setzt den Molch mit dem markanten Rücken an den Rand des Teiches und deckt ihn vorsichtig mit etwas vermodertem Laub ab. „Das schützt die Amphibien besser vor ihren Fressfeinden.“ Davon gibt es bei uns im Kreis eine ganze Reihe: Mäusebussard, Reiher, Katze und Iltis machen sich mit Heißhunger über Kröten, Frösche und Molche her. Die größte Bedrohung während der Wanderschaft ist aber, ganz klar, der Mensch mit seinen Autos.

Bedrohung im Zaum halten

Menschen wie Monika Hölscher und Rabea Dost versuchen, genau diese Bedrohung in Grenzen zu halten. Sie engagieren sich mit ihrer täglichen Sammelei an den Fangzäunen dafür, dass die Amphibien im Kreis Steinfurt auch künftig ab Februar/März zu ihren Laichplätzen wandern können. Sie registrieren allerdings auch, dass es weniger werden. „Das hat viel mit dem Insektenrückgang zu tun, denn von Insekten ernähren sich viele Arten“, sagt Monika Hölscher. Landwirtschaftliche Monokulturen und fehlende Biotope seien weitere Ursachen.

Denjenigen, die noch da sind, werden Monika Hölscher und ihre Nabu-Mitstreiter weiterhin über die Straße helfen – auch wenn sie nicht alle Tiere retten können.