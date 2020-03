Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Die Polstergarnitur in Sabine Fischedieks Büro verströmt Behaglichkeit. Die alte Couch, die massiven Stoffsessel, der Holztisch mit den geschwungenen Beinen – das Ensemble gemahnt an Omas und Opas Wohnzimmereinrichtung. „Das soll es auch!“, sagt Sabine Fischediek. „Viele junge Frauen erinnern sich, wenn sie hier sitzen, an glücklichere Zeiten bei ihren Großeltern und fühlen sich dann einfach besser.“