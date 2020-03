Er ist in achter Generation Geschäftsführer des 55 Mitarbeiter starken Tischlereibetriebes. Digitale Vernetzung und Selbststeuerung ermöglichen es in der Tischlerei, Daten und Informationen elektronisch auszutauschen und somit intelligent miteinander zu vernetzen. „Mit großformatigen Zeichnungen auf Papier arbeitet hier keiner mehr“, so der Geschäftsführer.